Uludağ’da mahsur kalan iki kadın kurtarıldı

Uludağ’da tırmanış için küçük zirve bölgesine giden ve düşerek yaralanan iki kadın mahsur kaldı. İki kadın, AFAD ve JAK ekiplerince tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Kamp ve tırmanış faaliyeti için Uludağ Küçük Zirve bölgesine gelen 2 kadın, düşerek yaralanınca bölgede mahsur kaldı.
Kadınların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine, AFAD, JAK ve jandarma ekipleri harekete geçti.
Arama-kurtarma çalışmalarının sonucunda yaralı 2 kadın bulundukları noktadan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.