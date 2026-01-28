Yeni Şafak
Ünlü temizlik markası acil toplatılıyor: Bakanlık ifşa etti! Satışı yasaklandı

15:5428/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
Türkiye genelinde evlerde yaygın olarak kullanılan bir temizlik ürünü için önemli bir karar alındı. Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetimlerde halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen ürünün teknik mevzuata uygun olmadığını tespit ederek satışını yasakladı ve piyasadan toplatılmasına karar verdi. Market raflarında yer alan ürünün vatandaşlar için risk oluşturduğunun belirlenmesi üzerine tüketicilere uyarı yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Türkiye genelinde binlerce evde kullanılan bir temizlik ürünü mercek altına alındı.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Formula 505 markalı temizlik ürününün kullanımının sağlıksız ve güvensiz olduğunu tespit etti.

Güvensiz ürün gerekçesi

Bakanlığın açıklamasında, ürünün ambalajında yer alması gereken TS EN ISO 11683 standardına uygun dokunsal tehlike işaretinin bulunmadığı ve bu nedenle risk oluşturduğu belirtildi. Bu tür standart eksikliklerinin, tüketici güvenliği açısından önemli olduğu vurgulandı.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

