Ünlü temizlik markası acil toplatılıyor: Bakanlık ifşa etti! Satışı yasaklandı

Türkiye genelinde evlerde yaygın olarak kullanılan bir temizlik ürünü için önemli bir karar alındı. Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetimlerde halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen ürünün teknik mevzuata uygun olmadığını tespit ederek satışını yasakladı ve piyasadan toplatılmasına karar verdi. Market raflarında yer alan ürünün vatandaşlar için risk oluşturduğunun belirlenmesi üzerine tüketicilere uyarı yapıldı.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Formula 505 markalı temizlik ürününün kullanımının sağlıksız ve güvensiz olduğunu tespit etti.

Güvensiz ürün gerekçesi Bakanlığın açıklamasında, ürünün ambalajında yer alması gereken TS EN ISO 11683 standardına uygun dokunsal tehlike işaretinin bulunmadığı ve bu nedenle risk oluşturduğu belirtildi. Bu tür standart eksikliklerinin, tüketici güvenliği açısından önemli olduğu vurgulandı.