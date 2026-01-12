Yeni Şafak
Ünlü temizlik markası için acil toplatma kararı: Bakanlık ifşa etti

16:0212/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
Sonraki haber

Türkiye genelinde yaygın olarak kullanılan temizlik ürünüyle ilgili dikkat çeken bir adım atıldı. Ticaret Bakanlığı, market raflarında satılan bir temizlik ürününün halk sağlığını tehdit ettiğini tespit ederek satışını yasakladı ve toplatma kararı aldı. Yapılan denetimlerde söz konusu ürünün, teknik mevzuata uygun olmadığı ve özellikle çocuklar için risk oluşturduğu tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetimlerde standartlara aykırı olduğu belirlenen bir temizlik ürününü piyasadan toplatma kararı aldı. Çocuklar için ciddi risk taşıdığı tespit edilen ürünün satışı yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden sağlık açısından risk oluşturan yeni ürünlere ilişkin güncel listesini paylaştı.


Piyasadan toplatılacak

Bakanlık, Pratix Çzm markasına ait temizlik ürününün güvenli bulunmadığını tespit ederek, ürünün satışını yasakladı.


Pratix Çzm markasına ait temizlik ürününün güvensizlik nedeni "Çocuk emniyeti kapatma düzeneği ve dokunsal tehlike uyarıları bulunmadığından risk taşımaktadır" ifadeleriyle açıklandı.


Bakanlık, tüketici güvenliğini sağlamak amacıyla güvensiz olduğu tespit edilen ürünleri sistem üzerinden duyurmaya devam ediyor.

Evinizde bu barkoda sahip bir ürün bulunuyorsa, güvenlik gerekçesiyle kullanmamanız önerilmektedir.

