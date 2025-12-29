Yeni Şafak
Uşak’ta mevsimin ilk karı yağdı: Beyaza bürünen kent böyle görüntülendi

00:2529/12/2025, Pazartesi
Uşak’ta hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kentin birçok noktası beyaza bürünürken, ekipler olumsuzluk yaşanmaması için aralıksız tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Uşak Meteoroloji Müdürlüğü’nün hava tahmin raporu doğrultusunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede kent merkezi ve kentin birçok noktasında etkisini artırdı. 

 Lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, bazı sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı. Kar yağışının artmasının ardından Karayolları 25. Şube Şefliği, Uşak Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri teyakkuz haline geçti. 

 Ekipler, ana arterler başta olmak üzere şehir genelinde tuzlama çalışması yaparken, kapanma riski bulunan yollarda kar küreme çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan kar yağışının etkili olduğu bazı bölgeler dron ile havadan görüntülendi.


