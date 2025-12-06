Yeni Şafak
Uygulamada görevli polise çarpıp kaçtılar: Dört kişi gözaltına alındı

Kayseri’nin Talas ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan şahıs, polise çarparak kaçtı. Otomobilde bulunan 4 şahıs yakalanırken, polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, E.S.T. yönetimindeki 38 ABB 843 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan E.S.T. uygulamada görevli polis memuru G.A.’ya çarparak kaçtı. 

 E.S.T. ve otomobilde bulunan K.T. ile ismi öğrenilemeyen 2 şahıs, bir süre sonra otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 4 şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis memuru hafif şekilde yaralanırken, incelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


