Uyuşturucu nedeniyle gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri gündem oldu: Teker teker itiraf ettiler

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, aylık gelirinin 1 milyon TL olduğunu beyan etti. Hacıoğlu ifadesinde esrarı ilk kez Hollanda'da merak nedeniyle denediğini, zaman zaman kullanmaya devam ettiğini söyledi.





TELEGRAM UYGULAMASI VE POSTA KUTUSU DETAYI





Maddeyi internet üzerinden temin ettiğini anlatan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Maddeyi Telegram isimli internet sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar. Kamuoyunca tanınan bir kişi olduğum için bu hususa özetle dikkat edip hiç kimseden yüz yüze madde alışverişi yapmadım."



