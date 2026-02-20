Uyuşturucu nedeniyle gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri gündem oldu: Teker teker itiraf ettiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi gözaltına alınmıştı.Murat Dalkılıç, Adem Kılıççı, İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze gibi isimlerin yer aldığı dosyayla ilgili detaylar belli oldu. Ünlülerin hem aylık gelirleri hem de ifadeleri ortaya çıktı.
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, aylık gelirinin 1 milyon TL olduğunu beyan etti. Hacıoğlu ifadesinde esrarı ilk kez Hollanda'da merak nedeniyle denediğini, zaman zaman kullanmaya devam ettiğini söyledi.
TELEGRAM UYGULAMASI VE POSTA KUTUSU DETAYI
Maddeyi internet üzerinden temin ettiğini anlatan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Maddeyi Telegram isimli internet sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar. Kamuoyunca tanınan bir kişi olduğum için bu hususa özetle dikkat edip hiç kimseden yüz yüze madde alışverişi yapmadım."
TANGÖZE KULLANIĞINI İTİRAF ETTİ
Rıza Kaan Tangöze aylık gelirinin 600-800 bin TL arasında olduğunu beyan etti.
Evinde ele geçirilen marihuananın yaklaşık 2 yıl önce sokakta tanımadığı bir kişiden alındığını söyledi. Almanya turnesi sırasında yasal olduğunu bildiği bir "shop"tan marihuana aldığını ve kullandığını belirten Tangöze, konserlerde asla uyuşturucu kullanmadığını ifade etti.
"BİR DEFAYA MAHSUS KULLANDIM"
Adem Kılıçcı aylık gelirini 300 bin TL olarak beyan etti. Evinde yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilmediğini belirten Kılıçcı, kardeşinin vefatı sonrası yaşadığı üzüntü nedeniyle bir defaya mahsus esrar kullandığını söyledi.
HAYATIMIN HİÇBİR DÖNEMİNDE KULLANMADIM
Murat Dalkılıç ise aylık gelirini 250-300 bin TL olarak açıkladı. "Hayatımın hiçbir döneminde asla uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu ile ilişkim olmaz. Yurt dışında da kullanmadım." diyen Dalkılıç, gizli tanık beyanlarını kabul etmedi.