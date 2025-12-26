Van’da beklenen kar geldi: Kent merkezi beyaza büründü

Van’da günlerdir süren soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde etkisini artıran kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Van ve çevresinde beklenen kar yağışı, akşam itibarıyla etkisini göstermeye başladı.
Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı yer yer etkisini artırırken, kent merkezinde de zaman zaman yoğunlaştı.
Kar yağışıyla birlikte sürücüler trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, karayolları ve belediye ekipleri muhtemel olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.