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Vatandaşa bakın ne yedirmişler? Sofralara kadar girdi bakanlık tek tek ifşa eti

Vatandaşa bakın ne yedirmişler? Sofralara kadar girdi bakanlık tek tek ifşa eti

Seda Ekinci
Seda Ekinci
12:213/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Yasaklı madde tespit edilen ürünler tek tek açıklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği ifşa listesi, gıda güvenliğiyle ilgili dikkat çeken tespitleri ortaya koydu. Listeye 29 yeni ürün eklenirken, bazı ürünlerde etikette belirtilmeyen içerikler, iki üründe ise sağlığı tehlikeye düşürecek yasaklı maddeler tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 29 yeni ürün daha eklendi.


Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor. 

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. 

Listeye 2’si sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler ile birlikte toplam 29 yeni ürün daha eklendi. Listede sucuk, pekmez, kıyma ve zeytinyağı gibi ürünler yer aldı. 

Bir markanın ‘ısıl işlem görmüş dana sucuk’ ibaresiyle sattığı üründe kanatlı eti ve sakatat tespit edildi. Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yer alan bir firmanın da kavurma ürününde sakatat (kalp) ve tek tırnaklı eti tespit edildi. 

#Tarım ve Orman Bakanlığı
#taklit-tağşiş
#yasaklı madde
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