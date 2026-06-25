Vergisiz döviz kazancı ekonomiyi felç ediyor

Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Haziran 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Bu program miadını çoktan doldurdu
Uygulanan sıkı para politikasının miadını çoktan doldurduğunu belirten MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, gelir dağılımını bozan ve sanayicinin krediye ulaşmasını zorlaştıran politikaların terk edilmesi gerektiğini söyledi. Özdemir, “Sıkı para politikasının süresini çoktan doldurduğunu düşünüyorum. Sorunlarımızı birebir sıkı para politikasıyla çözemeyeceğimizi gördük ve anladık. Paradigmanın değişmesi ve devlet tarafından bir çıkış stratejisinin oluşturulması lazım” dedi.
Faizi düşürmenin yolu dövize vergiden geçer
Türkiye ekonomisinde üretime ve istihdama can veren 2 milyon şirketin döviz işlemlerinden sağladıkları kârları “ticari kazanç” kapsamında yüzde 25 vergilendirilirken, bireysel olarak sık sık yüklü miktarlarda al-sat yapıp yüksek gelir elde edenler tek kuruş ödemiyor. Yapısal adaletsizliğin gölgesindeki vergisiz döviz düzeni; spekülasyonu büyüterek kur oynaklığını artırıyor, sermayeyi üretim yerine ranta boğuyor ve enflasyon sarmalını besleyerek faiz indirimlerinin önünü tıkıyor. Uzmanlar, bireysel döviz kazançlarına getirilecek yüzde 25’lik ek verginin TL’ye güveni artıracağını, maliyetleri düşürerek reel büyüme ve toplumsal refah dönemini başlatacağını belirtiyor.
Veda maçına çıkıyoruz
Dünya Kupası’nda ilk iki maçını kaybederek turnuvaya veda eden A Milli Takım, bizim için formaliteden öteye geçmeyecek olan grubun son maçında ABD ile karşılaşacak. Kamuoyunun beklentisi, ilk iki maçta şans verilmeyen oyuncuların sahaya çıkması yönünde.