Vergisiz döviz kazancı ekonomiyi felç ediyor

Veda maçına çıkıyoruz

Dünya Kupası’nda ilk iki maçını kaybederek turnuvaya veda eden A Milli Takım, bizim için formaliteden öteye geçmeyecek olan grubun son maçında ABD ile karşılaşacak. Kamuoyunun beklentisi, ilk iki maçta şans verilmeyen oyuncuların sahaya çıkması yönünde.