X-ray'de yakalandı: Tam 8 milyar TL değerinde! Hepsini Türkiye'ye sokacaklardı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonlar, ülkemizin ekonomik güvenliğinin korunması, halk sağlığının muhafaza edilmesi ve suç örgütleriyle mücadele açısından önemli sonuçlar ortaya koydu. Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ilk operasyonda, Pakistan’dan Mersin Limanı’na gelen bir konteyner şüpheli bulunarak detaylı kontrole tabi tutuldu. Yapılan incelemelerde konteyner içerisinde beyan harici yaklaşık 4 milyar 960 milyon TL değerinde, 9 tonu aşan ağırlıkta 12 milyon 400 bin adet tramadol etken maddeli ilaç tespit edildi. Aynı kapsamda gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen saha çalışmaları sonucu, muhteviyatı pregabalin içeren, 2 milyar 100 milyon TL değerinde, 3 tonu aşan ağırlıkta 1 milyon 750 bin adet ilaç cinsi eşya ele geçirildi. Böylece Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 7 milyar 60 milyon TL değerinde kaçak eşya yakalandı. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.