Yazılımcı olacaktı çocukluk hayalinin peşinden gitti: İki ayda bir tane üretiyor, Adana'dan dünyaya ihraç ediyor

"Milimlerle uğraşıyoruz"





Akdoğan, bir bağlamayı yaklaşık 2 ayda tamamladığını belirterek, şunları kaydetti:





"Bir haftada da bağlama çıkar ama çok sağlıklı olmaz. Ağaç tutkalı kullanıyoruz ve bekleme süresi var. Sapı, kapağı, klavyesini yapıştırdığımızda kaynaşması lazım. Beklenmesi gereken zaman var, milimlerle uğraşıyoruz. Yarım milim uzun veya kısa yaptığımızda sesler, çalım rahatlığı gibi şeyler değişiyor. Kişiye özel bağlamalar yapıyorum. Kişinin parmaklarına, fiziksel özelliklerine göre bağlama yapıyorum. Türkiye ve yurt dışından sürekli talep var, gönderiyorum. Dünyanın her yerine bağlamalarım gitti ve gitmeye devam ediyor."