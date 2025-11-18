Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi: 4 şeritte aynı anda tarama! Amaç ceza değil can kaybını önlemek

MARKADAN RENK BİLGİSİNE TÜM DETAYLAR SİSTEME AKTARILIYOR





Yapay zeka ile güçlendirilen radar cihazı, araçların marka ve modelinden rengine kadar birçok bilgiyi tespit edebiliyor. Sistemin aktif edilmesinden önce şerit sayısı belirleniyor ve her araç için hız ölçümü ayrı ayrı yapılıyor. Tüm hava koşullarında, gündüz ve gece güvenli şekilde hız tespiti yapabilen cihaz, otoyollar başta olmak üzere tüm kara yollarında kullanılabiliyor.





Ön plakası bulunmadığı için geçmişte hız ihlali tespit edilemeyen motosikletler de artık trafiğin akış yönüne ters çevrilen radar sayesinde hız aşımı yaptıkları anda kaydedilebilecek.