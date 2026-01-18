2026 yılında satışa sunulan en ekonomik otomatik vitesli araçlar belli oldu: Bu modeller cep yakmıyor

Otomatik vitesli araçlara olan ilgi her geçen gün artarken, sürüş kolaylığı ve sunduğu konfor bu tercihin en önemli nedenleri arasında yer alıyor. 2026 yılına girilmesiyle birlikte otomotiv firmaları yeni model yılına ait fiyat listelerini duyurmaya başladı. İthal otomobillerin önemli bir kısmı henüz satışa sunulmamış olsa da, açıklanan fiyatlar doğrultusunda Türkiye pazarındaki en erişilebilir otomatik vitesli modeller şimdiden ortaya çıktı. Bu tablo, yeni araç almayı planlayan tüketiciler için yol gösterici nitelik taşıyor.

1 /28 Manuel vitesli araçlara olan talep önemli ölçüde azalıyor. Binek ve hafif ticari segmentte otomatik vitesli modellerin payı giderek artarken, yakın gelecekte bazı markaların manuel vitesi yalnızca ağır ticari araçlarda sunması bekleniyor.

2 /28 İşte en ucuz otomotik vitesli arabalar! Liste, fiyatı en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralanmıştır.

Subaru Yeni Crosstrek E-Boxer: 3 milyon 553 bin TL







4 /28 BMW 120 Sportline: 3 milyon 550 bin TL

5 /28 AUDİ A3 Sportback TFSI 110 KW Advanced S Tronic: 3 milyon 261 bin TL

6 /28 Mercedes A200: 3 milyon 159 bin TL

7 /28 LEXUS LBX: 2 milyon 995 bin TL

8 /28 Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale: 2 milyon 403 bin TL

9 /28 Chery Tiggo 7 Prestige 4X2: 2 milyon 380 bin TL

10 /28 Cupra Born: 2 milyon 189 bin TL

11 /28 Suzuki Vitara: 1 milyon 999 bin TL

12 /28 Nissan Juke Tekna: 1 milyon 985 bin TL

13 /28 Peugeot E-208 GT: 1 milyon 960 bin TL

14 /28 Honda Jazz Crosstar: 1 milyon 880 bin TL

15 /28 TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 870 bin TL

16 /28 Ssangyong Tivoli: 1 milyon 790 bin TL

17 /28 Ford Puma Titanium: 1 milyon 787 bin TL

18 /28 Opel Corsa: 1 milyon 749 bin TL

19 /28 Skoda Fabia Premium: 1 milyon 733 bin TL

20 /28 Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1 milyon 650 bin TL

21 /28 Renault Clio Evolution 1.0 TCE X-Tronic 90 HP: 1 milyon 625 bin TL

22 /28 Seat Ibiza 1.0 Ecotsı 115 PS DSG Style: 1 milyon 599 bin TL

23 /28 BYD Atto: 1 milyon 575 bin TL

24 /28 Fiat Grande Panda: 1 milyon 499 bin TL

25 /28 Hyundai Inster Dynamic 71.1 KW: 1 milyon 453 bin TL

26 /28 Citroen E-C3 Plus: 1 milyon 420 bin TL

27 /28 KIA Picanto Feel: 1 milyon 290 TL