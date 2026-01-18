2026 yılında satışa sunulan en ekonomik otomatik vitesli araçlar belli oldu: Bu modeller cep yakmıyor

Otomatik vitesli araçlara olan ilgi her geçen gün artarken, sürüş kolaylığı ve sunduğu konfor bu tercihin en önemli nedenleri arasında yer alıyor. 2026 yılına girilmesiyle birlikte otomotiv firmaları yeni model yılına ait fiyat listelerini duyurmaya başladı. İthal otomobillerin önemli bir kısmı henüz satışa sunulmamış olsa da, açıklanan fiyatlar doğrultusunda Türkiye pazarındaki en erişilebilir otomatik vitesli modeller şimdiden ortaya çıktı. Bu tablo, yeni araç almayı planlayan tüketiciler için yol gösterici nitelik taşıyor.
Manuel vitesli araçlara olan talep önemli ölçüde azalıyor. Binek ve hafif ticari segmentte otomatik vitesli modellerin payı giderek artarken, yakın gelecekte bazı markaların manuel vitesi yalnızca ağır ticari araçlarda sunması bekleniyor.
İşte en ucuz otomotik vitesli arabalar!
Liste, fiyatı en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralanmıştır.
Subaru Yeni Crosstrek E-Boxer: 3 milyon 553 bin TL
BMW 120 Sportline: 3 milyon 550 bin TL
AUDİ A3 Sportback TFSI 110 KW Advanced S Tronic: 3 milyon 261 bin TL
Mercedes A200: 3 milyon 159 bin TL
LEXUS LBX: 2 milyon 995 bin TL
Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale: 2 milyon 403 bin TL
Chery Tiggo 7 Prestige 4X2: 2 milyon 380 bin TL
Cupra Born: 2 milyon 189 bin TL
Suzuki Vitara: 1 milyon 999 bin TL
Nissan Juke Tekna: 1 milyon 985 bin TL
Peugeot E-208 GT: 1 milyon 960 bin TL
Honda Jazz Crosstar: 1 milyon 880 bin TL
TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 870 bin TL
Ssangyong Tivoli: 1 milyon 790 bin TL
Ford Puma Titanium: 1 milyon 787 bin TL
Opel Corsa: 1 milyon 749 bin TL
Skoda Fabia Premium: 1 milyon 733 bin TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1 milyon 650 bin TL
Renault Clio Evolution 1.0 TCE X-Tronic 90 HP: 1 milyon 625 bin TL
Seat Ibiza 1.0 Ecotsı 115 PS DSG Style: 1 milyon 599 bin TL
BYD Atto: 1 milyon 575 bin TL
Fiat Grande Panda: 1 milyon 499 bin TL
Hyundai Inster Dynamic 71.1 KW: 1 milyon 453 bin TL
Citroen E-C3 Plus: 1 milyon 420 bin TL
KIA Picanto Feel: 1 milyon 290 TL
Dacia Sandero Essential TCE 100: 1 milyon 240 bin TL