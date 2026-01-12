Yeni Şafak
Adana'da korkunç kaza: Kazada ikiye bölünen otomobilden mucize kurtuluş

10:0512/01/2026, Pazartesi
DHA
Adana’nın Ceyhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip, aydınlatma direğine çarptığı otomobil ikiye bölündü. Araç hurdaya dönerken, içerisinde bulunan 2 kişi kazadan şans yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, saat 01.40 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı, Serap Aktaş Koşu Yolu yanında meydana geldi.


Hamdilli istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Seval E. idaresindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle iki bölünen otomobilin sürücüsü Seval E. ve yanında bulunan Çağatay D., araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekibinin müdahalesiyle çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

