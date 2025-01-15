Adaşı olmayan adam: İsmini duyan inanmakta zorlanıyor

Türkiye’de ve dünyada adaşı yok. Üç çocuk babası bir vatandaşın ismini duyan ise şaşkına dönüyor. Resmi kurumlar ve bankalarda karşılaştığı görevlilerin, adını duyduğunda inanmadığını belirten talihsiz adam, kimliğini ve evlilik cüzdanını göstermek zorunda kaldığını söyledi. Adının hikayesinin nereden geldiğini böyle anlattı.

1 /6 Amasya Suluova'da oturan üç çocuk babası adam, isminin dünyada ve Türkiye'de tek olması sebebiyle duyanları şoke ediyor.

2 /6 Yıllardır yol yapım şantiyelerinde işçi olarak çalıştıktan sonra memleketi Amasya’nın Suluova ilçesine yerleşen evli ve 3 çocuk babası adam adının hikayesini şöyle anlatıyor...





3 /6 "Komşularımız ’bu kadar çocuk yeter demişler" “Benden önce 6 kardeşim olmuş. Doğduğumda komşularımız ’bu kadar çocuk yeter, en son bu olsun’ demişler.



4 /6 Annem ve babam da bana ‘Enson’ adını vermişler. Ama sonra bir kardeşim daha olmuş” dedi.

5 /6 Çoban, kimsede olmadığı için güzel bulduğu adını değiştirmeyi düşünmediğini de söylüyor.