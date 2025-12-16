Yengeçlerin, birbirine uzak iki noktada bulunması dolayısıyla Akdeniz'de popülasyon oluşturduğunu düşündüklerini ifade eden Özcan, şöyle konuştu:





"Boyutu maksimum 2 santimetreye ulaşabilen küçük bir türümüz. Hem Dörtyol bölgesinde hem de Karataş civarında bulduğumuz türümüz iki aylık sürede popülasyon oluşturmuş. Yerleşik düzene yavaş yavaş geçmeye başladığını söyleyebiliriz. Muhtemelen gelecek yıllarda bunu daha yoğun şekilde görme ihtimalimiz var. "