Arabayı böyle kullanmak beyni güçlendiriyor: Dünyaca ünlü doktor açıkladı

Otomotiv dünyası hızla elektrikli ve otomatik vitesli araçlara doğru kayarken, nörobilimden ezber bozacak bir rapor geldi. Ünlü Japon nörobilimcinin araştırmasına göre, manuel vitesli araç kullanmak beynin bilişsel işlevlerini korumada ve zihni genç tutmada hayati etki sağlıyor.
Ünlü Japon nörobilimci Profesör Ryuta Kawashima, zihin sağlığıyla ilgili çarpıcı bir araştırmaya imza attı.
Teknoloji hayatı kolaylaştırdı, direksiyon başındaki yükü de azalttı. Ancak yapılan son araştırma ezber bozdu.
Japon yayın organı Best Car'da yer alan çalışmaya göre; manuel vitesli araba kullanmak, sürücülerin prefrontal korteksini doğrudan aktive ediyor.
Otomatik vitesli araçların aksine, manuel şanzımanlı bir aracı yönetmek çok daha karmaşık bir bilişsel süreç gerektiriyor. Sürücünün sürekli olarak;
Yolun durumuna göre doğru vitesi düşünmesi,
Debriyaj, gaz ve vites kolu arasındaki senkronizasyonu sağlaması,
Milisaniyelik kararlarla motor devrini ayarlaması gerekiyor.
Raporda, bu sürekli uyarılma halinin beyinde adeta bir kas egzersizi etkisi oluşturduğunu belirtiliyor.
Tıpkı spor yapmanın kasları güçlendirmesi gibi, manuel vites kullanmak da beyni koruyor, güçlendiriyor ve uzun vadede daha iyi bir ruh sağlığı ile bilişsel keskinliğe kapı aralıyor.
Piyasadaki araçların büyük çoğunluğunun otomatik veya elektrikli olduğu düşünüldüğünde, üç pedallı bir araba bulmak artık her geçen gün zorlaşıyor. Ancak bu durum, manuel vitesin tamamen yok olacağı anlamına gelmiyor. Aksine, lüks ve performans odaklı otomobil dünyasında büyük bir geri dönüş yaşanıyor.