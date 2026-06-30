Arabayı böyle kullanmak beyni güçlendiriyor: Dünyaca ünlü doktor açıkladı

Piyasadaki araçların büyük çoğunluğunun otomatik veya elektrikli olduğu düşünüldüğünde, üç pedallı bir araba bulmak artık her geçen gün zorlaşıyor. Ancak bu durum, manuel vitesin tamamen yok olacağı anlamına gelmiyor. Aksine, lüks ve performans odaklı otomobil dünyasında büyük bir geri dönüş yaşanıyor.