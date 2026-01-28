Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Avcılar'da otomobil bariyerin yanındaki yaya yoluna düştü: 2 yaralı

Avcılar'da otomobil bariyerin yanındaki yaya yoluna düştü: 2 yaralı

07:4428/01/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Avcılar'da seyir halindeki otomobilin sürücüsü önündeki hafif ticari araca çarpmamak için direksiyonu sağa çevirdi. Bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerin yanında bulunan yaya yoluna düştü. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında D-100 Karayolu Saadetdere Yanyol Mevkii Küçükçekmece istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 34 YS 0545 plakalı otomobilin sürücüsü M.K., önünde seyreden Refik Erol idaresindeki 34 EJ 7925 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için direksiyonu sağa çevirdi.



Bunun üzerine hafif ticari araca yandan çarpan otomobil ardından bariyerlerin yanında bulunan yaya yoluna düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. 

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü M.K. ve yanındaki A.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'BİZE SAĞ KÖŞEDEN ÇARPTI, BARİYERLERE DÜŞTÜ'

Hafif ticari aracın sürücüsü Refik Erol, "Otomobil süratli bir şekilde gelirken yandan bir taksi sıkıştırdı. Çarpmamak için direksiyonu kırarken bize sağ köşeden çarptı, bariyerlere düştü. Bizim arabada yaralı yok, içinde 5 kişi vardı" dedi. 

#Avcılar
#Trafik Kazası
#Araç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Samsun TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ sosyal konut 500 bin konut Samsun kurası çekiliş tarihi belli oldu mu?