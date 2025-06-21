Aydın'daki Afrodisias Antik Kenti ziyaretçilerine yeni deneyimler sunmak için hazırlanıyor

Antik kentteki Osmanlı hamamının önemine dikkati çeken Duman, "Osmanlı Hamamı, Afrodisias'ın sadece Roma değil, Osmanlı dönemine kadar kesintisiz bir yerleşim yeri olduğunu gösteren önemli bir yapı. Bu çok kültürlü katmanın bir tabakasını, kazı ve restorasyonun ardından görünür kılmak istiyoruz. Tiyatronun bitişiğinde yer alan agorada ise sütunlu galeriler ve mermer döşemelerde restorasyon devam ediyor" ifadelerini kullandı.