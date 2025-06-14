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Bakan Göktaş kadın kooperatifinde hamur açtı

Bakan Göktaş kadın kooperatifinde hamur açtı

13:0314/06/2025, Cumartesi
DHA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan'da açılışını yaptığı kadın kooperatifinde incelemelerde bulunup, gözleme hamuru açtı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Aktaş, Erzincan Valiliği ziyaretinden sonra Başbağlar Mahallesi'ndeki Hünerli Eller Kadın Kooperatifi hizmet binasının açılışına katıldı.

Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile davetlilerin katıldığı törende; kooperatif binasının kurdelesini kesen Göktaş, çok kıymetli bir yerin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kadın kooperatifinin Erzincan'ın yöresel ürünlerini tanıtan öncü kuruluşlardan birisi olacağını belirten Göktaş, görev alan kadınlara teşekkür etti.

Açılış sonrası kooperatifi gezerek yöresel ürünler hakkında bilgi alan Bakan Göktaş, gözleme yapılan alanda oklavayla hamur açtı.

Bir taraftan hamur açan Göktaş, bir taraftan da gözlemenin özellikleriyle ilgili bilgi aldı.

Gözleme ocağının başına da geçen Göktaş, pişip pişmediklerini kontrol etti.

Bir süre kadınlarla sohbet eden Göktaş, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

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