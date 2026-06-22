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Balayı tatilinde korkunç olay: Damat yaşam mücadelesini kaybetti

Balayı tatilinde korkunç olay: Damat yaşam mücadelesini kaybetti

08:4722/06/2026, Pazartesi
DHA
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, balayı tatilinde yüksekten denize atlayıp başını çarparak yaralanan Süleyman Sarıefe (27), olaydan 11 gün sonra yaşamını yitirdi. Sarıefe, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Süleyman Sarıefe ile Ezgi Sarıefe, 6 Haziran'da kıyılan nikahla yaşamlarını birleştirdi. Çift, nikahtan 3 gün sonra, Muğla'nın Fethiye ilçesine balayı tatiline gitti. İddiaya göre; Süleyman Sarıefe, 9 Haziran’da, yüksekten denize atladı.

Suya baş üstü düşen Sarıefe, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler tarafından sudan çıkarılan Süleyman Sarıefe, kaldırıldığı Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sarıefe, doktorların müdahalesine rağmen dün, olaydan 11 gün sonra hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Turgutlu'da bir turşu fabrikasında çalıştığı öğrenilen Süleyman Sarıefe'nin cenazesi, dün akşam, memleketi Alaşehir'e getirildi. Sarıefe için bugün öğle vakti, Kütük Minare Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Sarıefe'nin babası Mehmet Sarıefe, annesi Gülay Gülmez, eşi Ezgi Sarıefe, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Süleyman Sarıefe, cenaze namazının kılınmasının ardından Alaşehir Yeni Mezarlık'ta gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 

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