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Bodrum'a iki kruvaziyerle 3 bin 308 yolcu geldi

Bodrum'a iki kruvaziyerle 3 bin 308 yolcu geldi

10:477/07/2025, Pazartesi
AA
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Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 5" ve "Aroya" kruvaziyerleriyle 3 bin 308 yolcu geldi.

Mikanos Limanı'ndan yola çıkan Malta bayraklı 295 metrelik "Mein Schiff 5", Bodrum'daki Cruise Port Limanı'na demirledi.



Gemide, çoğunluğu Almanya uyruklu 2 bin 620 yolcu ve 911 personel bulunduğu bildirildi.


Akşam Girit Limanı'na hareket edecek gemideki turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.










Girit Limanı'ndan yola çıkan Malta bayraklı 335 metrelik "Aroya" da limana yanaştırıldı.

Gece saatlerinde İstanbul Limanı'na hareket edecek gemide, çoğu Suudi 688 yolcu ve 1450 personel bulunduğu belirtildi.


#muğla
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