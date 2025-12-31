Bu telefonlarda WhatsApp artık açılmayacak: Tarih belli oldu

WhatsApp, 1 Ocak'tan itibaren bazı eski iPhone ve Android modellerinde çalışmayacak. Güncelleme desteği almayan cihazlarda uygulama açılmayacak, mesajlaşma tamamen sona erecek. WhatsApp’a veda edecek telefonların listesi ise kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Peki WhatsApp hangi telefon modellerinde artık kullanılamayacak, sizin cihazınız da bu listede var mı?

1 /8 Meta'nın yeni aldığı kararla birlikte, WhatsApp'ın 1 Ocak tarihinden sonra destek vermeyi bırakacağı eski telefon modelleri belli oldu.

2 /8 WhatsApp tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren Android 5.0 ve iOS 15.1 altı cihazlar için verilen destek tamamen sona erecek. Belirtilen tarihten itibaren bu sürümleri kullanan Android ya da iOS cihaz sahiplerinin mesajlaşma uygulamasını kullanması mümkün olmayacak.

3 /8 Milyonlarca kullanıcı, kullandığı telefonun destek dışı kalıp kalmadığını merak ediyor.

4 /8 WhatsApp Desteği Kesilecek Telefonlar (Ocak 2026) Huawei Ascend D2 Huawei Ascend G740 Huawei Ascend Mate



5 /8 iPhone 5 iPhone 5S iPhone 5c iPhone 6 iPhone 6 Plus

6 /8 LG Optimus F5 LG Optimus L3 II LG Optimus L5 II LG Optimus L7 II

7 /8 Samsung Galaxy Ace 3 Samsung Galaxy J2 Samsung Galaxy Note 2 & Note 3 Samsung Galaxy S3 & S4 & S5 Samsung Galaxy S4 Mini Samsung Galaxy Trend