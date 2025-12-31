Yeni Şafak
Bu telefonlarda WhatsApp artık açılmayacak: Tarih belli oldu

Bu telefonlarda WhatsApp artık açılmayacak: Tarih belli oldu

31/12/2025, Çarşamba
WhatsApp, 1 Ocak'tan itibaren bazı eski iPhone ve Android modellerinde çalışmayacak. Güncelleme desteği almayan cihazlarda uygulama açılmayacak, mesajlaşma tamamen sona erecek. WhatsApp’a veda edecek telefonların listesi ise kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Peki WhatsApp hangi telefon modellerinde artık kullanılamayacak, sizin cihazınız da bu listede var mı?

Meta'nın yeni aldığı kararla birlikte, WhatsApp'ın 1 Ocak tarihinden sonra destek vermeyi bırakacağı eski telefon modelleri belli oldu. 

WhatsApp tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren Android 5.0 ve iOS 15.1 altı cihazlar için verilen destek tamamen sona erecek. Belirtilen tarihten itibaren bu sürümleri kullanan Android ya da iOS cihaz sahiplerinin mesajlaşma uygulamasını kullanması mümkün olmayacak.

Milyonlarca kullanıcı, kullandığı telefonun destek dışı kalıp kalmadığını merak ediyor.

WhatsApp Desteği Kesilecek Telefonlar (Ocak 2026)

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate


iPhone 5

iPhone 5S

iPhone 5c

iPhone 6

iPhone 6 Plus

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7 II

Samsung Galaxy Ace 3

Samsung Galaxy J2

Samsung Galaxy Note 2 & Note 3

Samsung Galaxy S3 & S4 & S5

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy Trend

Sony Xperia Z2

Sony Xperia Z3

