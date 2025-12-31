Bu telefonlarda WhatsApp artık açılmayacak: Tarih belli oldu

WhatsApp, 1 Ocak'tan itibaren bazı eski iPhone ve Android modellerinde çalışmayacak. Güncelleme desteği almayan cihazlarda uygulama açılmayacak, mesajlaşma tamamen sona erecek. WhatsApp’a veda edecek telefonların listesi ise kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Peki WhatsApp hangi telefon modellerinde artık kullanılamayacak, sizin cihazınız da bu listede var mı?
Meta'nın yeni aldığı kararla birlikte, WhatsApp'ın 1 Ocak tarihinden sonra destek vermeyi bırakacağı eski telefon modelleri belli oldu.
WhatsApp tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren Android 5.0 ve iOS 15.1 altı cihazlar için verilen destek tamamen sona erecek. Belirtilen tarihten itibaren bu sürümleri kullanan Android ya da iOS cihaz sahiplerinin mesajlaşma uygulamasını kullanması mümkün olmayacak.
Milyonlarca kullanıcı, kullandığı telefonun destek dışı kalıp kalmadığını merak ediyor.
WhatsApp Desteği Kesilecek Telefonlar (Ocak 2026)
Huawei Ascend D2
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend Mate
iPhone 5
iPhone 5S
iPhone 5c
iPhone 6
iPhone 6 Plus
LG Optimus F5
LG Optimus L3 II
LG Optimus L5 II
LG Optimus L7 II
Samsung Galaxy Ace 3
Samsung Galaxy J2
Samsung Galaxy Note 2 & Note 3
Samsung Galaxy S3 & S4 & S5
Samsung Galaxy S4 Mini
Samsung Galaxy Trend
Sony Xperia Z2
Sony Xperia Z3