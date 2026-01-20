Dağda aç kalan kurtlar köyün kabusu oldu

"Dağda aç kalan kurtlar köye indiler"

Kurtların sıklıkla köye inmeye başladığını söyleyen Muhtar Beşir Bölükbaşı, "Sabah namazı saatlerinde köy imamımız camiye gideceği sırada 4-5 kurt görüyor ve hemen içeri giriyor. Daha sonra imam beni aradı. Çıktığımda kurtlar köpeği bu hale getirmişti. Beni görünce kaçtılar. Dağda aç kalan kurtlar köye indiler" dedi.