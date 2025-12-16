Dünyanın en iyi ikinci çorbası: Adeta şifa deposu! 12 saat boyunca kaynatılıyor





Kazanlarda yaklaşık 12 saat pişirilen et ve haşlanmış pirincin bakır tabaklarda et suyu ve pul biberle buluşturulmasıyla hazırlanan beyran, birkaç dakika harlı ateşte pişirildikten sonra müşterinin isteğine göre acılı, orta acılı, az acılı ya da sarımsaklı servis ediliyor.





Çorba ve ana yemek olarak değerlendirilen beyran, özellikle soğuk havalarda Gaziantep mutfağının en çok tüketilen lezzetleri arasında yer alıyor.