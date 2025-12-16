Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den dudak uçuklatan dev anlaşma

Haziran ayında İbrahim Büyükak ile birlikte bir akaryakıt firmasının reklamları kamera karşısına geçen usta oyuncunun, bu anlaşmadan 20 milyon TL kazandığı öne sürülmüştü.





Şen'in şimdi de, Türkiye'nin en büyük gıda markalarından biriyle yeni bir reklam anlaşması için 30 milyon TL'ye el sıkıştığı öne sürüldü.







