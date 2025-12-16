Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den dudak uçuklatan dev anlaşma

Türkiye'nin önde gelen markaları geçtiğimiz aylarda sahnelere tamamen veda ettiğini açıklayan Şener Şen'i reklam yüzü yapmak için adeta yarışa girdi. İddialara göre; usta sanatçı bir gıda firmasının reklam yüzü olmak için 30 milyon TL'ye anlaşma masasına oturdu.
"Züğürt Ağa", "Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", "Eşkıya" gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarıyla hafızalara kazınan usta oyuncu Şener Şen, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarıyla sahnelere tamamen veda ettiğini açıklamıştı.
14 yıl aradan sonra "Zengin Mutfağı" ile tiyatro sahnelerine dönen ve tam 6 yıl boyunca kapalı gişe oynayan Şen, 10 Haziran'da son kez seyirci karşısına çıkarak sinema ve tiyatro kariyerini noktaladığını duyurmuştu.
Sabah'ın haberine göre; Şener Şen, Türkiye'nin en büyük gıda markalarından biriyle reklam anlaşması gerçekleştirdi.
Haziran ayında İbrahim Büyükak ile birlikte bir akaryakıt firmasının reklamları kamera karşısına geçen usta oyuncunun, bu anlaşmadan 20 milyon TL kazandığı öne sürülmüştü.
Şen'in şimdi de, Türkiye'nin en büyük gıda markalarından biriyle yeni bir reklam anlaşması için 30 milyon TL'ye el sıkıştığı öne sürüldü.