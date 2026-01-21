Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
En çok değiştirilen soyadları açıklandı: 400 bini aşkın kişi başvurmuştu! İşte herkesin kaçtığı soy isimler

En çok değiştirilen soyadları açıklandı: 400 bini aşkın kişi başvurmuştu! İşte herkesin kaçtığı soy isimler

17:1321/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye’de ad ve soyadı değişikliğine imkan tanıyan düzenleme vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, özellikle anlamı, yazımı ya da telaffuzu nedeniyle bazı soyadları diğerlerine oranla en çok değiştirilenler arasında yer aldı. İşte Türkiye'nin en çok değiştirilen soyisimleri.

Kimliğin temel unsurlarından biri olan isim ve soyadları, bazı ifadeler taşıdıkları anlamlar nedeniyle sahiplerini zor durumda bırakabiliyor. Günlük kullanımda olumsuz çağrışımlar yapan ya da alay konusu olabilen soyadları, birçok kişinin sosyal hayatta rahatsızlık yaşamasına ve bu nedenle değişiklik talebinde bulunmasına yol açıyor.


Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre,

2017 yılından bu tarihe kadar 433 bin 488 kişinin isim ve soyisimlerini değiştirmek için başvurduğu açıklandı.


Türkiye’de en çok değiştirilen soyadları


1- Top








2- Koyun










3- Satılmış







4- Coşkun





5- Çakal






6- Deli






7- Karabaş



8- Çürük

9- Çıplak



10- Kör

#nüfus müdürlüğü
#soyadı
#kimlik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konut kurası listesi: 500 bin sosyal konut çekilişine girecekler ve reddedilenler açıklandı mı, kuraya katılacaklar nereden öğrenilir?