En çok değiştirilen soyadları açıklandı: 400 bini aşkın kişi başvurmuştu! İşte herkesin kaçtığı soy isimler

Kimliğin temel unsurlarından biri olan isim ve soyadları, bazı ifadeler taşıdıkları anlamlar nedeniyle sahiplerini zor durumda bırakabiliyor. Günlük kullanımda olumsuz çağrışımlar yapan ya da alay konusu olabilen soyadları, birçok kişinin sosyal hayatta rahatsızlık yaşamasına ve bu nedenle değişiklik talebinde bulunmasına yol açıyor.





Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre,

2017 yılından bu tarihe kadar 433 bin 488 kişinin isim ve soyisimlerini değiştirmek için başvurduğu açıklandı.



