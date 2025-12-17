Evladına karaciğer dokusunu veren anne uyanır uyanmaz soru sordu: 'Oğlum yemek yedi mi?'

Salihli ilçesine bağlı Kocakuz Mahallesi'nde yaşayan Dursun Türken, 18 Kasım'da ormanda topladığı mantarları eve getirdi.





Türken'in çocukları Abdullah (7), Miraç Berat (9), Ethem (12) ve ağabeyi 52 yaşındaki Ramazan Türken, bu mantarları birlikte yedi. Bir gün sonra kusma ve halsizlik şikayeti baş gösteren 3 çocuk ve amca, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.





Sağlık durumları ciddiyetini koruyan Ethem ve Miraç Berat, İzmir'deki Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne, Abdullah ise İstanbul'daki bir sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Amca ve 2 yeğeninin sağlık durumu iyiye giderken karaciğer fonksiyonlarını yitiren Ethem için doktorları acil nakil kararı aldı. Bunun üzerine yakın akrabalardan doku örnekleri alınmaya başlandı.







