Gazze için tek yürek olan Niğde’den yardım tırı yola çıktı

Programda konuşan Vali Vekili Ahmet Arık; Gazze’de yaşanan zulmün yalnızca bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın ortak vicdan meselesi olduğunu vurguladı. Yapılan her yardımın mazlumlar için bir umut ve güçlü bir dayanışma mesajı taşıdığını ifade eden Arık, bu anlamlı projeye katkı sunan tüm kurumlara, gönüllülere ve hayırseverlere teşekkür etti.