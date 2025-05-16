Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen, GENÇFEST "Bir Gençlik Festivali" programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin hazırladığı ve CHP'nin tiye alındığı "Banta, filtreye gerek yok biz hep netiz", "Zirveye hırsız değil, tarih yazmak pankartlarını da okudu. Öte yandan program sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şarkıcı Ferhat Göçer ve Sagopa Kajmer'in verdiği konseri gençlerle keyifle dinledi. İşte renkli görüntülerin yaşandığı anlar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen, GENÇFEST "Bir Gençlik Festivali" programına katıldı.
Konuşması sırasında tribünlerde açılan "Roman olur yazsam seni" ve ''Kalbimin en nazlı yerinde, yerin var derinde" pankartlarını okuyan Erdoğan, "Bu romanı bir an önce yaz ama bana göndermeyi de unutma." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik kollarında çalışmış, yüreğini ortaya koyarak mücadele veren tüm gençleri gönülden kutladığını söyledi.
Tribünde açılan "Banta, filtreye gerek yok biz hep netiz", "Zirveye hırsız değil, tarih yazmak gerek", "Trendler değişir, aşkımız değişmez" pankartlarını okuyan Erdoğan, festivalde sahne alan şarkıcılara da teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını yapmak için kürsüye geldiği sırada sahnede sanatçı Ferhat Göçer, "Ayrılsak ölürüz biz" ve "Üzüm" şarkılarını söyledi.
Program da Erdoğan, hazırlanan pankartları tek tek okurken şarkıcı Ferhat Göçer ve Sagopa Kajmer verdiği konseri ise keyifle dinledi.
İşte o renkli görüntüler...