Giresun yaylaları orman gülleriyle renklendi

Yaylaları ziyaret edenlerden biri olan gurbetçi Muzaffer Karabulut, sadece orman güllerini görmek için Giresun'a geldiğini belirterek "Ben yurtdışında yaşayan bir gurbetçiyim ancak yaz gelince bu orman güllerinin kokusu burnumda tütüyor. Buraları görmek için can atıyorum ve ilk fırsatta soluğu burada alıyorum. Bu orman gülleri arasında dolaşmak bana yetiyor. Çocukluğumdan biliyorum ki bu sarı ‘Avu' çiçekleri güzelliği kadar zehirlidir. Bu çiçeklerin altında yayılan hayvanlar zehirlenebiliyor" dedi.







