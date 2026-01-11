Yeni Şafak
Güneşin konumuna göre renk değiştiriyordu: Soğuk havanın etkisiyle dondu

14:4311/01/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber

Sivas’ta bulunan ve güneşin konumuna göre renk değiştiren Kızılçan Gölü, soğuk havanın etkisiyle dondu. Sivas’ın en büyük krater göllerinden biri olan Kızılçan Gölü’nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Canova köyüne yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan Kızılçan Gölü, özellikleri ile dikkat çekiyor. 

Uçsuz bucaksız arazide 100 metrelik bir çukurda yer alan Kızılçan Gölü, yaz aylarında turkuaz rengi ile Anadolu’nun nazar boncuğu olarak da adlandırılıyor. 

Kentin en büyük krater göllerinden birisi olan Kızılçan Gölü, son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu.


Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu arazide kartpostallık görüntüler oluştu. Donan göl, havadan görüntülendi.

"Suyun renginin değişmesiyle ünlü"

Canova köyünde yaşayan Bekir Başar, "Şu anda Canova köyünün Güney kısmında bulunan Kızılçan Gölü’ndeyiz. Burası suyun renginin değişmesiyle ünlü botanik bir göldür. Güneşin tepedeki durumuna göre turkuaz, kahverengi ve siyaha yakın bir renk alabilir.

Gölümüzün içerisinde çok büyük balıklar da mevcuttur. Yazın gelen misafirler bunları görebiliyor. Bu sene kış biraz ağır geçiyor. Ondan dolayı burası da dondu. Bu gölün çevresinde kamp yapılıyor, gelin ve damat çekimleri yapılıyor. Buranın çok güzel bir görüntüsü var. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

