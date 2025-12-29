Güney Okyanusu'nda yaşayan büyük yelkovan kuşu Türkiye’de ilk kez görüntülendi

Kuş gözlemi için Hollanda'dan bölgeye gelen Çağan Abbasoğlu, "Milleyha sahillerine nadir türleri gözlemlemek için geldik. Aklımızda nadir türleri görmek ve mümkünse kayıt altına almak vardı. Denize açıldığımızda büyük yelkovanı fark ettik. Heyecan vericiydi. Büyük yelkovanın Milleyha sahillerinin açıklarında görülmesi, bölgenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Burası Asi Nehri’nin denize döküldüğü bir nokta ve küçük bir delta yapısı oluşturuyor. Bu durum açık denizde balık ve su canlılarının çeşitliliğini artırıyor. Böylece kilometrelerce açıkta bile bu denli nadir türlerin görülmesine olanak sağlıyor. Büyük yelkovan son derece nadir bir kuş. Üremesini Güney Okyanusu’nda yer alan birkaç takım adada gerçekleştiriyor ve oldukça sınırlı bir dağılıma sahip. Binlerce kilometre öteden Türkiye kıyılarına gelmiş olması bu gözlemi çok daha özel kılıyor. Kuşu ilk gözlemlediğimiz andan itibaren kalp atışlarımın hızlandığını söyleyebilirim. Hala ellerimin titrediğini hissediyorum. Gerçekten büyüleyici bir andı. Bu gezide aslında Türkiye için yeni olabilecek birkaç tür görmeyi umut ediyorduk. Milleyha, gerçekten de Türkiye’ye yeni türler kazandırabilecek çok özel bir alan. Ancak büyük yelkovanı hiç beklemiyorduk, çünkü diğer olası türlere kıyasla çok daha nadir bir kuş. Aynı zamanda son derece zarif, oldukça büyük ve gerçekten çok güzel bir tür. Saatlerce izledik ve adeta büyülendik diyebilirim" diye konuştu.







