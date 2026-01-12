Yeni Şafak
Günlerce yoğun bakımda tedavi görmüştü: Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı

Günlerce yoğun bakımda tedavi görmüştü: Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı

16:3612/01/2026, Pazartesi
İç kanama nedeniyle üç gün yoğun bakımda tedavi gören Murat Cemcir, son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Cemcir’in paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz yıl kasım ayında iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda üç gün tedavi gören 49 yaşındaki Cemcir, iki hafta sonra taburcu olmuştu.


Cemcir, zorlu geçen günlerin ardından ilk kez fotoğrafını yayımladı. 

Gayet sağlıklı görünen ünlü isim, berberine giderek, tıraş oldu.

Murat Cemcir'in son haline sosyal medyada; "Çok iyi görünüyor", "zor günleri atlattı" gibi yorumlar yapıldı.

