Gürcistan'da 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği düzenlendi

Ses sanatçısı Mamedov ise burada yaptığı konuşmasında, Türk kültüründe tarihi ve kültürel bir öneme sahip Türk kahvesinin öğrenciler tarafından icra edilen etkinliklerle anılmasının önemine vurgu yaparak, bu kültürel mirasın Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları vesilesiyle gelecek nesillere taşınma imkanı elde edildiğini söyledi.







