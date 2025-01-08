Hafta sonu plan yapanlara kötü haber: Birçok il için uyarılar peş peşe geldi

İstanbul'un kışı, ocak ayı ve şubat ayıdır. Aralık ayında pek İstanbul'a kar yağmaz. Kar yağarsa ne kadar yağarsa, aslında 90 yıllık bir geçmişe baktığımız zaman yılbaşında sadece 2 yılbaşı kar yağmış İstanbul'a. Onun için yani İstanbul'un kar beklentisi biraz zor. Hem ısı adası etkisi büyük bir şehir, hem de etrafı denizlerle çevrili olduğu için ılıman bir iklime sahip.