Hafta sonu plan yapanlara kötü haber: Birçok il için uyarılar peş peşe geldi

Kar yağışı bekleyen vatandaşlar için dikkat çeken açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, bazı bölgelerde karla karışık yağmur, kar ve sağanak görülecek. Önümüzdeki 1 hafta boyunca buzlanma, don ve sis hadiseleri görülecek. Birçok il için uyarılar peş peşe geldi. Peki İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Havalar soğuyacak mı? İşte detaylar...
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Öte yandan MGM yeni hava durumu raporunu yayımladı. Hafta sonu planı yapanlar için üzücü haber geldi.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Kar İstanbul'a gelecek ama tabii ne zaman geleceği hep soru işareti olarak kalıyor. Hani yılbaşında gelmeyecek demiştik, gelmedi. Ama 10-11 gelecek diyorduk. Fakat sistem biraz gecikiyor. Daha doğrusu Balkanlar'da kalacak gibi geliyor. Ama Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul'da kar muhakkak gelecek.
İstanbul'un kışı, ocak ayı ve şubat ayıdır. Aralık ayında pek İstanbul'a kar yağmaz. Kar yağarsa ne kadar yağarsa, aslında 90 yıllık bir geçmişe baktığımız zaman yılbaşında sadece 2 yılbaşı kar yağmış İstanbul'a. Onun için yani İstanbul'un kar beklentisi biraz zor. Hem ısı adası etkisi büyük bir şehir, hem de etrafı denizlerle çevrili olduğu için ılıman bir iklime sahip.
Dolayısıyla kar bu hafta gözükmüyor. Yani bu hafta dediğim önümüzdeki hafta da pek gözükmüyor. Salı günden itibaren lodos hakim oluyor. Lodosla birlikte de sıcaklıklar 4-5 derece daha artacak. Yani kar beklerken sıcaklıklar artıyor. Önümüzdeki hafta içi, yani salı gününe itibaren ta ki cuma gününe kadar sıcaklıklar İstanbul'da 15-16 dereceye kadar çıkacak.
PROF. DR. ŞEN YOĞUN KAR OLAN BÖLGELERİ SIRALADI
Prof. Dr. Şen, "Batı bölgelerde aynı ama bugün ve yarın biraz daha soğuk hava. İstanbul 10 derece civarında. Hatta bugün Anadolu'ya, yani Doğu Anadolu'ya, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı var. Yoğun kar yağışı var. Sahil kesiminde Karadeniz'in de yoğun kuvvetli yağmurlar var. Dün de Ege, Güney Ege'de çok kuvvetli yağmurlar vardı. Dün Datça'ya 120 kilogram yağmur yağdı"
Yarından itibaren o yağış da Türkiye'den ayrılıyor. Yüksek basıncın etkisine giriyoruz. Yüksek basınç deyince şunu anlıyoruz, hava kirliliği ön plana çıkıyor. Yani önümüzdeki hafta içerisinde, Türkiye'nin bazı bölgelerinde, kömür yakılan kasabalarında, şehirlerinde, trafiğin çok yoğun olduğu büyük şehirlerde hava kirliliğini göreceğiz.
ANADOLU'YA KAR GELİYOR
Anadolu'ya kar geliyor. Anadolu'da kara baktığımız zaman Anadolu'da kar yükseklikleri epey var. Hatta çığ bile düşmeye başladı çünkü kar yüksekliğinden dolayı. Bir buçuk kilometre olan kar yükseklikleri var. Ama Batı bölgesinde kar bu ayın ortalarda doğru. Yani 12-13'ünden sonraki gelecek bir sistemde bakacağız artık. O da kesin değil. Ama İstanbul'da muhakkak kar yağacak.