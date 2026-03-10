Bazı kaynaklar set ortamında çok sayıda genç oyuncunun bulunduğunu ve aralarında zaman zaman anlaşmazlıklar yaşandığını söyledi. Bu nedenle yapımın, sorun çıkaran kişileri ekipten uzaklaştırma kararı aldığı ifade edildi. Ancak stüdyo yetkilileri şu ana kadar bu iddialar hakkında resmi bir açıklama yapmadı.





Warner Bros tarafından HBO için hazırlanan Harry Potter dizisi, J.K. Rowling’in yazdığı tüm kitapları televizyon ekranına uyarlamayı hedefliyor. Projenin 8 yıl sürmesi planlanıyor ve ilk bölümlerin 2027’de yayımlanması bekleniyor.







