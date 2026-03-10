2027 yılında HBO Max’te yayımlanması planlanan Harry Potter dizisinin setinde zorbalık olayları yaşandığı iddia edildi. İddialara göre, çekimler sırasında bazı 12 yaşındaki figüranlar arasında kavga çıktı.
İngiliz basını, Harry Potter evrenini konu alan yeni dizinin çekimleri sırasında bazı zorbalık olaylarının yaşandığını yazdı.
Özellikle The Sun gazetesi, dizinin oyuncu kadrosunda yer alan bazı figüranlar arasında sözlü tartışmaların yaşandığını ve bazı durumlarda bunun fiziksel kavgaya dönüştüğünü aktardı.
İddiaya göre olaylara yalnızca genç figüranlar değil, set ekibinden bazı yetişkinlerin de dahil olduğu durumlar yaşandı. Hatta bir olayda iki genç oyuncu arasında yaşanan tartışma çekimlerin ardından gerçek bir kavgaya dönüştü.
Çekimler sırasında neler yaşandı?
The Sun’ın aktardığı bilgilere göre set ortamında tartışmalar, fiziksel kavgalar, zorbalık ve tehditler yaşandığı iddia ediliyor.
Bazı tanıkların ve anonim kaynakların ifadelerine göre, çekim aralarından birinde iki 12 yaşındaki figüran fiziksel olarak kavga ederken görüldü. Olaydan önce çocuklardan birinin diğerine çekimler bittikten sonra hesaplaşacaklarını söyleyerek tehdit ettiği ileri sürüldü.
Gazetenin haberine göre yapım ekibi olaydan haberdar olur olmaz durumu ciddiye aldı ve benzer olayların tekrarlanmaması için bazı önlemler aldı. Bu kapsamda daha sıkı zorbalık karşıtı kurallar getirildi, uygunsuz davranışların bildirilmesi için yeni mekanizmalar oluşturuldu. Oyuncu kadrosuna bu tür davranışların işten çıkarma ile sonuçlanacağı hatırlatıldı.
Bazı kaynaklar set ortamında çok sayıda genç oyuncunun bulunduğunu ve aralarında zaman zaman anlaşmazlıklar yaşandığını söyledi. Bu nedenle yapımın, sorun çıkaran kişileri ekipten uzaklaştırma kararı aldığı ifade edildi. Ancak stüdyo yetkilileri şu ana kadar bu iddialar hakkında resmi bir açıklama yapmadı.
Warner Bros tarafından HBO için hazırlanan Harry Potter dizisi, J.K. Rowling’in yazdığı tüm kitapları televizyon ekranına uyarlamayı hedefliyor. Projenin 8 yıl sürmesi planlanıyor ve ilk bölümlerin 2027’de yayımlanması bekleniyor.
Çekimler İngiltere’de Watford yakınlarındaki Leavesden stüdyolarında yapılıyor. Dizi için burada adeta küçük bir şehir kuruldu; içinde okul ve sağlık merkezi gibi çeşitli yapılar bulunuyor.
Yeni dizide Harry Potter karakterini Dominic McLaughlin canlandıracak. John Lithgow Albus Dumbledore’u oynayacak. Nick Frost ise Hagrid rolünde olacak.