Hatay'da sağanak: cadde ve sokaklar göle döndü

Hatay'da akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı iş yerlerini su bastı.

1 /5 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde Hatay'da sağanak ve fırtına etkili oldu.

2 /5 Özellikle İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aniden bastıran şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

3 /5 Yağış nedeniyle ilçelerin ana caddeleri ve ara sokakları göle döndü.

4 /5 Sürücüler yollarda zorlukla ilerlerken bazı araçlar mahsur kaldı.