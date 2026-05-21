Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Herkes ona 'yayla muzu' diyor: Dağ tepe aşıp topluyorlar kilosu 750 liradan satıyorlar

Herkes ona 'yayla muzu' diyor: Dağ tepe aşıp topluyorlar kilosu 750 liradan satıyorlar

08:5421/05/2026, Perşembe
G: 21/05/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Bitlisliler, bahar mevsimiyle birlikte yüksek rakımlı dağlarda yetişen ve halk arasında "yayla muzu" olan bitkiyi toplamak için dağların yolunu tutmaya başladı.

Çetin geçen kış mevsiminin ardından karların erimesiyle birlikte Bitlis’in yüksek rakımlı yaylaları hareketlendi.

 Vatandaşlar, pazarlarda kilogram fiyatı 750 liradan başlayıp 200 liraya kadar düşen ve besin değeri yüksek olduğu belirtilen yayla muzunu toplamak için sabahın erken saatlerinde dağlara çıkıyor.

Işkın, uşkun ve uçkun isimleriyle de bilinen bitkiyi toplamak için kayalık ve engebeli zirvelere çıkan vatandaşlar, zorlu yolculuğa rağmen doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini de yaşıyor.

Yanlarında götürdükleri poşet ve çuvalları dolduran vatandaşlar, saatler süren yürüyüşün ardından evlerinin yolunu tutuyor.

Arkadaşlarıyla birlikte Bitlis’in dağlarında yayla muzu toplayan Mehmet Okay, bitkinin genellikle yüksek rakımlı bölgelerde yetiştiğini belirterek, "Toplamak için kilometrelerce yol yürüyoruz. Yorucu ama bir o kadar da keyifli bir uğraş" dedi.Yayla muzunun bölgenin önemli doğal bitkilerinden biri olduğunu söyleyen Mücahit Kara ise "Biz de hem doğa yürüyüşü yapmak hem de doğal ortamında toplamak için arkadaşlarla dağa çıktık. Tadı çok güzel, herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

#yayla muzu
#bitlis
#dağ bitkileri
#yaylaların ürünleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hatay Antakya TOKİ konut belirleme kurası sonuçları isim listesi sorgulama ekranı