İDDEF, 40 Ülkede Kardeşlik Sofraları Kuruyor

12:245/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2026 yılı Ramazan çalışmalarını “Seninle Bereketlensin” sloganıyla dünyanın dört bir yanında sürdürüyor.

İDDEF, Ramazan ayı boyunca 56 ülke 310 bölgede yardım faaliyetleri gerçekleştirirken, 40 ülkede kurduğu iftar sofralarıyla binlerce ihtiyaç sahibini aynı sofrada buluşturuyor.


Kurulan iftar sofralarıyla savaş, yoksulluk, kuraklık ve krizlerin gölgesinde yaşam mücadelesi veren binlerce kişi Ramazan akşamlarında aynı sofrada buluşuyor. İDDEF ekipleri tarafından hazırlanan sıcak yemekler ihtiyaç sahiplerine ikram edilirken, Ramazan’ın birlik ve kardeşlik ruhu dünyanın farklı coğrafyalarında hissediliyor.


Hayırseverler, Sofranı Paylaş projesi kapsamında iftar vererek dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahipleriyle aynı sofrayı paylaşabiliyor. Bağış yapmak isteyenler www.iddef.org internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilcilikleri ziyaret ederek ya da 0212 621 00 65 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destek olabiliyor. Ayrıca İFTAR yazıp 7230’a SMS göndererek 50 TL bağış yapılabiliyor.












#iddef
#ramazan
#sofra
