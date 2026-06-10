Kadıköy’de ilginç görüntü: Bakkalın önünde dev bal kovanı

"Bu kovan yuvarlak olarak dünyada bir ilk"

En büyük hayalinin büyük bir kovan yapmak ve büyük oğul almak olduğunu söyleyen Fatih Bostan, " Bu kovan yuvarlak olarak dünyada bir ilk, bu kovandan oğul almak çok büyük ayrıcalık ve çok büyük bir zevk bunu arıcılar çok iyi bilir. Bu aynı zamanda bir farkındalık çalışması, arı olmadan hayat olmaz. Arıları çok seviyorum, onlar benim vazgeçilmezim günün stresini onlarla atıyorum. Mahalleli de çok sevdiği için üzerine kata kata devam ediyoruz" dedi.