Kağıthane’de çocuklarını okula götürürken kaza yaptı: Sokak savaş alanına döndü 2’si çocuk 4 yaralı

10:0217/11/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber

Kağıthane’de çocuklarını okula götürmek için yola çıkan Ceyhan E. (45), iddiaya göre otomobilin frenlerinin tutmaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce bir binanın duvarına çarptı ardından da elektrik direğini devirdi. Yokuş aşağı gitmeye devam eden araç, park halindeki 2 araca ve yaya Emel U.’ya (34) çarparak takla attı. Kazada Emel U. ağır yaralanırken, yan yatan araçtaki sürücü Ceyhan E. ve çocukları Y.D.E. (15) ve A.D.E. (8) hafif yaralandı. Kaza sonrası sokak savaş alanına döndü.

Kaza, 24 Ekim Cuma günü saat 08.15 sıralarında Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceyhan E. sabah saatlerinde 34 HBU 407 plakalı otomobille çocuklarını okula götürmek için yola çıktı.

Sokakta seyir halinde olan sürücü, iddiaya göre aracının frenlerinin tutmaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce bir binanın duvarına ardından da sokaktaki elektrik direğine çarptı.

2’Sİ ÇOCUK 4 YARALI

Yokuş aşağı gitmeye devam eden araç, park halindeki 34 JP 5422 ve 34 MG 2960 plakalı otomobillere çarptı. Araç daha sonra kaldırımdaki doğalgaz borusunu kopararak, yolda yürüyen Emel U.’ya çarptı ardından da devrildi.

Yan yatan araçtaki kadın sürücü Ceyhan E. ve çoçukları Y.D.E. ve A.D.E. kazada hafif yaralandı. Aracın çarptığı Emel U. ise ağır yaralandı. Kaza sonucu ise binanın girişinde hasar meydana gelirken sokak savaş alanına döndü. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Sağlık ekipleri yaralı Emel U.‘ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Emel U. ilk müdahalesinin ardından mbulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kadın sürücü Ceyhan E. ve çocukları ise Y.D.E. ve A.D.E., çevredeki vatandaşların yardımıyla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kaza sonrası itfaiye ekipleri, sokakta önlem alarak çalışma yaptı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Sürücü Ceyhan E.’nin yapılan muayenede alkollü olmadığı tespit edildi.

#Kağıthane
#Okul
#Çocuk
