Mahsur kalan kedi için sahil güvenlik seferber oldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iskele altında mahsur kalan bir kedi, vatandaşların yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik dalgıçları tarafından kurtarıldı. Balık adamların kafa kameralarına yansıyan operasyonla kıyıya çıkarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, tekrar doğal ortamına bırakıldı.

1 /5 Balıkesir’in Edremit ilçesi Akçay sahilinde iskelenin altından sesler duyan vatandaşlar, bir kedinin orada mahsur kaldığını fark etti.

2 /5 Hayvanı kendi imkanlarıyla kurtaramayan çevredekiler, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

3 /5 İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı balık adamlar, kurtarma operasyonu için denize girdi.

4 /5 İskelenin altındaki karanlık ve dar alanda yeri tespit edilen kedi, ekipler tarafından yüzer bir kasaya alınarak kıyıya taşındı.