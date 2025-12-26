Mardin'de tarihi Kırklar Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi

Akkoyun, "Ramazan ayında da Sayın Metropolit ve ilimizde bulunan farklı inançtan kardeşlerimiz aynı iftar masasında buluşuyoruz. Bu bir araya gelişler, ortak duaya amin demek çok kıymetli. Ülkemiz ve devletimiz için hep birlikte dua ediyoruz. Hepimizin ortak dileği, duası, ülkemizin dünyanın en büyük ülkelerinden biri olması. Bunun için de öncelikle birliğimizi, beraberliğimizi kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' sürecinin bu birliği, beraberliği pekiştirmesi açısından önemli fırsat olduğunu biliyoruz. Bu anlamda da her birimiz büyük çaba gösteriyoruz" diye konuştu.