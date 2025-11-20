Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu adliye önünde isyan etti: Mücadelemi bırakmayacağım

Metin Akpınar'ın, yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu, ünlü oyuncuya 10 milyon TL’lik tazminat davası açmıştı. Davanın ertelendiğini duyuran Nebioğlu, adliye önünde babasına ateş püskürdü.
Geçtiğimiz yıllarda skandal bir olayla uzun süre gündemden düşmeyen Metin Akpınar cephesinde sular durulmuyor. Ünlü ismin, Duygu ve Sevgi adında ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Akpınar'ın kızlarından Duygu Nebioğlu, ünlü oyuncuya açtığı babalık davasını kazanarak, DNA testi ve mahkeme kararıyla Akpınar'ın öz kızı olduğunu kanıtladı.
Sosyal medya üzerinden ve çeşitli televizyon programlarında yaptığı açıklamalarla babasına adeta nefret kusan Nebioğlu, son olarak Akpınar'a 10 milyon TL'lik tazminat davası açtı.
MAHKEMENİN ERTELENDİĞİNİ DUYURDU
Nebioğlu, önceki gün sosyal medya hesabından mahkemenin bir kez daha ertelendiğini duyurdu. Adliye önünde isyan eden Nebioğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Normalde karar duruşması olması gerekirken, karşı tarafın sosyal ve ekonomik araştırma tutanağı olmadığı için mahkemenin emniyete müzekkere yazmasına rağmen bir kez daha davamız ertelendi. Emniyet tarafından kendisine ulaşılıp, bu tutanak hazırlandığında dosyada bir eksik kalmayacak ve haklılığım ortaya çıkacaktır"
"HAKİKATİN GÜN YÜZÜNE ÇIKMASI GERÇEKTEN KOLAY OLMUYORMUŞ"
Mücadele etmeyi bırakmayacağını belirten Nebioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yıllardır mücadelesini verdiğim davamın bu kadar uzatılması çok yorucu bir süreç. Hakikatin gün yüzüne çıkması gerçekten kolay olmuyormuş. Bu süreçte çok yıpransam da kimsesiz kalmış, yalnız bırakılmış kadınlara, kucağından kopartılan çocuklara, yeryüzüne düşen tüm gözyaşları için mücadelemi bırakmayacağım. Yakında güzel haberler vereceğim. Yanımda duran dostlarıma, davama vicdanı olan herkese teşekkür ediyorum"