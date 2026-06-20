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Milli heyecanı 2 bin 500 yıllık antik tiyatroda yaşadılar

Milli heyecanı 2 bin 500 yıllık antik tiyatroda yaşadılar

08:3220/06/2026, Cumartesi
IHA
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Kaş Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Türkiye ile Paraguay arasında oynanan karşılaşma, Antiphellos Antik Kenti’nde futbolseverlerle buluştu. Tarihi atmosferde gerçekleşen organizasyon, ilk maçta olduğu gibi yoğun ilgi gördü.

Türkiye genelinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle birçok il ve ilçede maç gösterimleri iptal edilirken, Kaş’ta gerçekleştirilen etkinlik vatandaşlardan büyük ilgi gördü. 2 bin 500 yıllık Antiphellos Antik Tiyatrosu’nun tribünlerini dolduran yüzlerce kişi, milli takımın mücadelesini hep birlikte izledi.

Tarihi dokusu ve eşsiz deniz manzarasıyla dikkat çeken Antiphellos Antik Kenti’nde toplanan futbolseverler, maç boyunca büyük heyecan yaşadı. Milli takımın her atağında coşku artarken, taraftarlar tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi.

İlk karşılaşmada olduğu gibi ikinci maçta da yoğun katılımın olması, organizasyonun Kaş halkı ve ilçeyi ziyaret eden misafirler tarafından benimsendiğini gösterdi. YKS nedeniyle çevre il ve ilçelerde benzer etkinliklerin düzenlenememesi de Kaş’taki organizasyona olan ilgiyi artırdı.

Kaş’ta tarihi ve kültürel mirasın spor etkinlikleriyle buluştuğu gece, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatırken, Antiphellos Antik Tiyatrosu bir kez daha milli maç heyecanının merkezi oldu.

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