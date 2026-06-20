Milli heyecanı 2 bin 500 yıllık antik tiyatroda yaşadılar

İlk karşılaşmada olduğu gibi ikinci maçta da yoğun katılımın olması, organizasyonun Kaş halkı ve ilçeyi ziyaret eden misafirler tarafından benimsendiğini gösterdi. YKS nedeniyle çevre il ve ilçelerde benzer etkinliklerin düzenlenememesi de Kaş’taki organizasyona olan ilgiyi artırdı.