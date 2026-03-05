Müslüm Gürses'e benzerliğiyle herkesi şaşırttı: Görenler dönüp bir daha baktı

"Ayağına mı gelelim?’ diyerek beni kulise çağırdı"





Müslüm Gürses ile tanışma hikayesini ve aralarındaki özel bağı da anlatan Çiçek, şunları kaydetti:





"Müslüm Gürses ile 1999 yılında tanıştım. Ben onun sahne aldığı yerin 150-200 metre ilerisinde başka bir mekanda sahne alıyordum. Ben gece saat 00.00’da işi bırakıyordum, o da 00.00’da sahneye geliyordu. Gidip karşısına otururdum. İnsanlar bir ona, bir de bana bakardı. En sonunda beni kulise çağırdı ama çekinip gitmemiştim. Sonra ’Ayağına mı gelelim?’ diyerek haber yolladı. Yanına gittim, elini öptüm. Bana çok saygılı biri olduğumu söyledi. Zamanla abi-kardeş gibi olmuştuk. Gündüzleri yanına gitmediğimde arar, nerede olduğumu sorardı."