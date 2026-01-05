Yeni Şafak
Nüfus haritası değişti! Dünyanın en kalabalık 20 şehri açıklandı: Listede İstanbul'un yeri dikkat çekti

Nüfus haritası değişti! Dünyanın en kalabalık 20 şehri açıklandı: Listede İstanbul’un yeri dikkat çekti

Birleşmiş Milletler 'Dünyanın En Kalabalık Şehirleri' listesini yayınlandı. New York'tan Tokyo'ya pek çok şehrin yer aldığı listede İstanbul'dun yeri dikkat çekti. İşte dünyanın en kalabalık 20 şehri ve İstanbul'un o listedeki konumu...

Dünyanın en kalabalık şehirleri açıklandı.

20 şehirden oluşan sıralamada İstanbul'un konumu dikkat çekti.


20- TİANJİN


Ülke: Çin

Nüfus: 14 milyon

Kıta: Asya



19- MANİLA


Ülke: Filipinler

Nüfus: 14.4 milyon

Kıta: Asya



18- KALKÜTA


Ülke: Hindistan

Nüfus: 15.1 milyon

Kıta: Asya




17- BUENOS AİRES


Ülke: Arjantin

Nüfus: 15.3 milyon

Kıta: Güney Amerika




16- LAGOS


Ülke: Nijerya

Nüfus: 15.4 milyon

Kıta: Afrika


15- KİNŞASA


Ülke: Kongo

Nüfus: 15.6 milyon

Kıta: Afrika

14- İSTANBUL


Ülke: Türkiye

Nüfus: 15.6 milyon

Kıta: Asya-Avrupa

13- KARACHİ


Ülke: Pakistan

Nüfus: 16.8 milyon

Kıta: Asya



12- CHONGQİNG


Ülke: Çin

Nüfus: 16.8 milyon

Kıta: Asya

11- NEW YORK CİTY


Ülke: ABD

Nüfus: 18.8 milyon

Kıta: Kuzey Amerika



10- OSAKA


Ülke: Japonya

Nüfus: 19 milyon

Kıta: Asya


9- MUMBAİ


Ülke: Hindistan

Nüfus: 20.9 milyon

Kıta: Asya


8-PEKİN


Ülke: Çin

Nüfus: 21.3 milyon

Kıta: Asya



7- KAHİRE


Ülke: Mısır

Nüfus: 21.7 milyon

Kıta: Afrika




6- MEXİCO CİTY


Ülke: Meksika

Nüfus: 22.1 milyon

Kıta: Kuzey Amerika

5- SAO PAULO


Ülke: Brezilya

Nüfus: 22.4 milyon

Kıta: Güney Amerika

4- DAKKA


Ülke: Bangladeş

Nüfus: 22.4 milyon

Kıta: Asya

3- ŞANGHAY


Ülke: Çin

Nüfus: 28.5 milyon

Kıta: Asya

2- DELHİ


Ülke: Hindistan

Nüfus: 32 milyon

Kıta: Asya


1- TOKYO


Ülke: Japonya

Nüfus: 37.2 milyon

Kıta: Asya



