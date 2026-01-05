Birleşmiş Milletler 'Dünyanın En Kalabalık Şehirleri' listesini yayınlandı. New York'tan Tokyo'ya pek çok şehrin yer aldığı listede İstanbul'dun yeri dikkat çekti. İşte dünyanın en kalabalık 20 şehri ve İstanbul'un o listedeki konumu...

1 /22 Dünyanın en kalabalık şehirleri açıklandı.

2 /22 20 şehirden oluşan sıralamada İstanbul'un konumu dikkat çekti.



3 /22 20- TİANJİN

Ülke: Çin Nüfus: 14 milyon Kıta: Asya





4 /22 19- MANİLA

Ülke: Filipinler Nüfus: 14.4 milyon Kıta: Asya





5 /22 18- KALKÜTA

Ülke: Hindistan Nüfus: 15.1 milyon Kıta: Asya







6 /22 17- BUENOS AİRES

Ülke: Arjantin Nüfus: 15.3 milyon Kıta: Güney Amerika







7 /22 16- LAGOS

Ülke: Nijerya Nüfus: 15.4 milyon Kıta: Afrika



8 /22 15- KİNŞASA

Ülke: Kongo Nüfus: 15.6 milyon Kıta: Afrika

9 /22 14- İSTANBUL

Ülke: Türkiye Nüfus: 15.6 milyon Kıta: Asya-Avrupa

10 /22 13- KARACHİ

Ülke: Pakistan Nüfus: 16.8 milyon Kıta: Asya





11 /22 12- CHONGQİNG

Ülke: Çin Nüfus: 16.8 milyon Kıta: Asya

12 /22 11- NEW YORK CİTY

Ülke: ABD Nüfus: 18.8 milyon Kıta: Kuzey Amerika





13 /22 10- OSAKA

Ülke: Japonya Nüfus: 19 milyon Kıta: Asya



14 /22 9- MUMBAİ

Ülke: Hindistan Nüfus: 20.9 milyon Kıta: Asya



15 /22 8-PEKİN

Ülke: Çin Nüfus: 21.3 milyon Kıta: Asya





16 /22 7- KAHİRE

Ülke: Mısır Nüfus: 21.7 milyon Kıta: Afrika







17 /22 6- MEXİCO CİTY

Ülke: Meksika Nüfus: 22.1 milyon Kıta: Kuzey Amerika

18 /22 5- SAO PAULO

Ülke: Brezilya Nüfus: 22.4 milyon Kıta: Güney Amerika

19 /22 4- DAKKA

Ülke: Bangladeş Nüfus: 22.4 milyon Kıta: Asya

20 /22 3- ŞANGHAY

Ülke: Çin Nüfus: 28.5 milyon Kıta: Asya

21 /22 2- DELHİ

Ülke: Hindistan Nüfus: 32 milyon Kıta: Asya

