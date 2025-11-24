Öğretmen Aybüke Yalçın şehit olduğu yerde anıldı

Saldırının hedefindeki dönemin belediye başkanı, Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık ise o acı günü hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:





"Burada maalesef terörist kurşunlarının hedefi olduk ve o gün Şenay Aybüke öğretmenimizi kaybettik. Her yıl bu tarihte burada kendisini anıyoruz. Türkiye’de artık bir silahsızlanma süreci başlatılmıştır. İnşallah bundan sonra hiçbir öğretmenimiz, hiçbir güvenlik görevlimiz, hiçbir evladımız şehit olmadan; anneler ağlamadan temelli bir çözüm süreci yaşatılacaktır."





Işık, Şehit Aybüke Yalçın’a bir kez daha rahmet dileyerek tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı.