Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra gelen 'çocuk' itirafı: Açıklamaları gündem oldu

"Askerlik gibi..."

Daha önce kısa süreli bir evlilik geçiren 60 yaşındaki oyuncu, çocuk sahibi olma yaşının geçtiğini belirterek; "Evlenmek ve çocuk yapmak bence askerlik gibi; önceden yapılması gereken bir şey" şeklinde konuştu.