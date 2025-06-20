Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra gelen 'çocuk' itirafı: Açıklamaları gündem oldu

Kurtlar Vadisi’nde oynadığı 'Süleyman Çakır' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Oktay Kaynarca, yıllar sonra en büyük pişmanlığını açıkladı. Oyuncu, geçmişte aldığı bir kararla ilgili “Bugün olsa asla aynı şekilde davranmazdım” diyerek şaşırttı. Ünlü oyuncunun açıklamaları kısa sürede gündem oldu.
Türk dizi tarihinin en beğenilen isimlerinden biri olan Oktay Kaynarca, yıllar önce rol aldığı "Kurtlar Vadisi" dizisinde oynadığı "Süleyman Çakır" karakteri ile izleyicilerin gönlünde taht kurmuş ve bir efsane haline gelmişti.
Oktay Kaynarca, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda yaptığı yeni açıklamalarla gündeme geldi.
Özel hayatı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Kaynarca, en büyük pişmanlığını da anlattı.
Sosyal medya hesabından yeğenleri ile çektirdiği sık sık paylaşan ve çocuklarla arasının iyi olduğu bilinen Oktay Kaynarca, yıllar sonra yaptığı evlilik ve çocuk sahibi olmak hakkındaki itirafıyla şaşırttı.
"Askerlik gibi..."
Daha önce kısa süreli bir evlilik geçiren 60 yaşındaki oyuncu, çocuk sahibi olma yaşının geçtiğini belirterek; "Evlenmek ve çocuk yapmak bence askerlik gibi; önceden yapılması gereken bir şey" şeklinde konuştu.
"Benim çocuklarım olsaydı, onlara 20 yaşlarında evlenin, çocuklarınız olsun derdim. Tabii şimdi biraz gerideyiz baba olmak için." diyerek genç yaşlarda çocuk sahibi olmadığı için pişmanlık duyduğunu dile getiren Oktay Kaynarca;
"Hâlâ çocuğum olsun istiyorum"
"Hâlâ çocuğum olsun istiyorum. Bugünkü aklım olsa çok çocuk yapardım. Sanırım 5-6 tane çocuk yapardım" diyerek baba olma fikrine hala sıcak baktığını da ifade etti.
Bu sözler üzerine ünlü oyuncunun ailesi de merak edildi. Oktay Kaynarca'nın annesi.